Pięć lat temu był gwiazdą. Ma nowy klub

Trafił do Wybrzeża

Kościuch finalnie porozumiał się ze Zdunek Wybrzeżem. Zadebiutuje w zespole z Gdańska już podczas sobotniego spotkania z Arged Malesą Ostrów. - W ostatnią niedzielę, podczas Memoriału Henryka Żyto czułem się bardzo dobrze zarówno jeśli chodzi o gdański tor, jak również o nowe silniki w moich motocyklach. Dlatego tym bardziej cieszę się, że jeszcze przed pierwszym meczem ligowym dołączyłem do drużyny Zdunek Wybrzeża. W piątek planuję trening na torze w Gdańsku, a w sobotę liczę już na dobry wynik - powiedział żużlowiec, cytowany przez oficjalną stronę klubu.



Niespełna 39-latek w sezonach 2017 i 2018 należał do najlepszych zawodników w 1. Lidze Żużlowej, wykręcając średnie biegowe grubo powyżej dwóch punktów. Zmagania w 2017 roku zakończył z trzecim wynikiem w lidze (2,296), a rok później szóstą (2,208). Następnie przeszedł do ekstraligowego Get Well Toruń. Przygoda z klubem z Grodu Kopernika okazała się jednak wielkim niepowodzeniem. Po powrocie do Orła przez dwa lata był solidnym ogniwem, ale w trzecim kompletnie zawiódł.



Kościuch uzupełnił formację seniorską Wybrzeża, która teraz wygląda następująco: Norbert Kościuch, Daniel Kaczmarek, Nicolai Klindt, Michael Jepsen Jensen, Mads Hansen i Keynan Rew. Podczas Memoriału Henryka Żyto najgorzej spisał się ten ostatni. Postawa Kangura zaniepokoiła gdańskich kibiców. W mediach społecznościowych klubu fani namawiali działaczy na zakontraktowanie Kościucha, by drużyna nie była zbyt mocno uzależniona od wyników Rew (miał zastępować juniora wystawionego pod numerem 12.