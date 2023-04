Król już ze złotem. Były prezes klubu wbija mu szpilkę

Zmarzlik ma również sukces indywidualny

Dzień przed finałem MPPK na toruńskiej Motoarenie odbyły się Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa PGE Ekstraligi. Lider Motoru wygrał ten turniej po raz czwarty w karierze, więc można powoli mówić o dominacji. Dwa sukcesy u progu sezonu potwierdziły, że przygotowania Polaka do sezonu przebiegają prawidłowo. A przed Zmarzlikiem przecież najważniejsze imprezy 2023 roku z PGE Ekstraligą i cyklem Grand Prix na czele.



Mistrz świata się rozkręca, ostatnie dni są dla niego bardzo udane. Początek miał jednak - jak na siebie - średni. W Mistrzostwach Piotra Protasiewicza zajął co prawda świetne trzecie miejsce. Mógł być drugi, ale o drugim i trzecim zadecydował... rzut monetą. Celem tych zawodów było natomiast pożegnanie i podziękowanie Protasiewiczowi za piękną karierę, którą zakończył po sezonie 2022 i od tego pracuje jako dyrektor sportowy w Enea Falubazie.



Gorzej Zmarzlik spisał się w bydgoskim Kryterium Asów, gdzie niespodziewanie był dopiero szósty. Oczywiście jest to niezła pozycja, ale mieszkający na co dzień w Kinicach zawodnik przyzwyczaił kibiców, a przede wszystkim siebie do dominacji i zwycięstw. W Bydgoszczy nie miał jednak prędkości w motocyklach, wygrał tylko dwa z pięciu wyścigów.