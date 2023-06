Odejdzie z klubu? Konkurent na dywaniku

Grudziądzanie w ostatnim meczu we Wrocławiu pojechali naprawdę dobrze (23:31), ale to nie uchroniło Frederika Jakobsena od męskiej rozmowy z trenerem Ślączką. Duńczyk akurat spisał się słabo i to już kolejny raz. - Rezygnuje z Anglii. Według mnie to on jest przemęczony. W tygodniu jedzie po pięć meczów. Spotkania kończą się późno, później udaje się do hotelu i wstaje rano na samolot. Śpi po dwie godziny - stwierdził Ślączka w Magazynie PGE Ekstraligi w Eleven Sports.



- Nie każdy zawodnik to wytrzyma. Przemęczenie jest główną przyczyną słabej postawy Frederika. Widzę po jego zachowaniu. Gdy jest początek sezonu, to widać u niego świeżość i energię, teraz słabo to wygląda. Pamiętajmy, że miał jeszcze eliminacje, gdzie wszędzie jechał. Przyjeżdżał na mecz po tym, jak w nocy przejechał 1000 kilometrów. Na pewno to nie jest dobre dla zawodnika, odpoczynek jest wskazany. Bardzo szybko to do niego dotarło - dodał.