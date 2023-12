Nie mogą się z tym pogodzić. O to mają duży żal

Jakub Krawczyk już w czerwcu był we Wrocławiu na rozmowach. Kiedy jednak narodził się temat awansu z Arged Malesą do PGE Ekstraligi, to postanowił pozostać w Ostrowie i pomóc wygrać Speedway 2. Ekstraligę. Wszystko jednak zmieniła opłata szkoleniowa nałożona na kilka ośrodków, m.in. również na Fogo Unię Leszno oraz ebut.pl Stal Gorzów. Na samym początku kluby stanowczo twierdziły, że nie zapłacą. W ostatnich dniach to się zmieniło. Najdłużej tego zdania trzymają się w Lesznie (WIĘCEJ TUTAJ).



Krawczyk zawodnikiem Betard Sparty. W Ostrowie złość

Działacze z Ostrowa już wcześniej wypożyczyli innych młodzieżowców: Kacpra Grzelaka (do InvestHousePlus PSŻ-u Poznań), Jakuba Pocztę (do Texom Stali Rzeszów) oraz Filipa Seniuka (do Betard Sparty Wrocław). To pokazuje, że nie planowali rozstania z liderem formacji młodzieżowej, bo za kogoś takiego uchodzi Krawczyk. - Cofać wypożyczenie Seniuka. - Po co było najgłośniej krzyczeć, że nie zapłacimy, po czym jako pierwsi się wyłamujemy. W dodatku oddać kluczowego zawodnika. - TŻ Ostrovia, róbcie zbiórkę. Taka kwota w jeden dzień się uzbiera. - piszą kibice Arged Malesy. O zbiórce napisało bardzo dużo osób.



Komentarzy oczywiście uzbierało się jeszcze więcej. Niektóre nie nadają się do zacytowania, więc spójrzmy na te bardziej wyważone. - Pewne jest, że Krawczyk i Seniuk trafią w dobre ręce, czyli w ręce Sławka Drabika, który na pewno zrobi z nich żużlowców przez duże Ż. - Wielki skład, a teraz co? Kuba odchodzi! - Chciałbym oddać karnet. Gdzie i kiedy można? - Po co był budowany tak silny skład, skoro 340 tysięcy jest aż takim problemem, że musimy wypożyczyć juniora? - takie wpisy pojawiają się pod informacją o wypożyczeniu młodego zawodnika.



Wrocław się cieszy. Sparta wraca do walki o złoto w PGE Ekstralidze?

Zupełnie inne nastroje panują we Wrocławiu. Betard Sparta w końcu pozyskała juniora, który w finale PGE Ekstraligi może postawić się juniorom Platinum Motoru (jeśli oczywiście do takiego finału dojdzie). Eksperci jeszcze kilkanaście dni temu nie dawali wrocławianom żadnych szans na skuteczną rywalizację z mistrzami Polski, teraz nieco się te przewidywania zmieniły. Nikt równorzędnej walki już nie wyklucza. Siła rażenia zespołu Dariusza Śledzia mocno się poprawiła.



Media społecznościowe ostrowskiego klubu odwiedzili też kibice z Wrocławia. Nie było żadnych przepychanek, są tylko komentarze podtrzymujące fanów Arged Malesy na duchu. - Jestem kibicem Sparty. Współczuję. Jak założycie zrzutkę, to sam się dorzucę. Oczywiście przyjmiemy Jakuba Krawczyka pod nasze skrzydła i będziemy szanować jak naszego, ale powinien jeździć u Was. - Będziemy o niego dbać, jak tylko będziemy mogli. Był już u nas jeden z Ostrowa. Na zawsze będziemy o nim mówić "Kapitan" - czytamy.



Po odejściu Krawczyka najbardziej doświadczonym juniorem w drużynie jest Sebastian Szostak. W wyścigach młodzieżowych partnerować mu będzie ktoś z dwójki: Gracjan Szostak - Tobiasz Potasznik. Gracjan to młodszy brat Sebastiana, więc w 2024 roku braterski duet może zdobywać punkty dla Arged Malesy.



Jakub Krawczyk / Anna Kłopocka / Flipper Jarosław Pabijan

