​Wiemy, co kluby zrobiły z karami. Czeka nas zdziesiątkowana liga?

Kibice już wcześniej znali zamiary Arged Malesa Ostrowa Wielkopolskiego. Ostrowianie wypożyczyli swojego najlepszego juniora, Jakuba Krawczyka do Betard Sparty Wrocław, a w obszernym oświadczeniu wytłumaczyli, że poczyniono takie kroki, by mieć fundusze na zapłatę kary nałożonej na klub za braki w szkoleniu. Tym samym jednoznaczne jest, że przystąpią do rozgrywek Speedway 2. Ekstraligi w przyszłym sezonie.