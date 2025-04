Do jednej bramki / POLSAT BOX GO

FC Barcelona dawno nie zdominowała tak Realu Madryt. Pachnie rekordem

Kolejne ligowe "El Clasico" zostało bowiem zaplanowane na 11 maja - jeśli i tym razem "Blaugranie" uda się ograć "Los Blancos", to może przy okazji dojść do... wyrównania pewnego niezwykłego rekordu, który ustanowiono ponad 40 lat temu .

W sezonie 1982/1983 Barcelona zatriumfowała w "Klasyku" aż czterokrotnie (na pięć starć) i jak dotychczas był to pułap nie do powtórzenia. Jeśli jednak podopieczni Flicka w maju znów ograją swych najzacieklejszych rywali, to w wyjątkowy sposób nawiążą do czasów, kiedy o sile ataku Barcelony stanowił m.in. Diego Armando Maradona.