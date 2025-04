" Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną . Jest wstępne porozumienie w sprawie nowej umowy do 2027 roku - do ustalenia pozostały tylko szczegóły. Oficjalne ogłoszenie spodziewane w maju" - post tej treści zamieścił na platformie X Patrick Berger, dziennikarz niemieckiego oddziału Sky Sport.

Wygląda zatem na to, że Barcelona dopięła swego... połowicznie. Chciała zatrzymać u siebie niemieckiego trenera na dwa kolejne lata. On upierał się przy rocznej prolongacie i ostatecznie na tym stanęło .

Flick zostaje rok dłużej w Barcelonie. Zechce grać do końca z Lewandowskim?

- Mam dużo energii i mam wiele pomysłów na to, co możemy zrobić. Nie jestem trenerem, który chce podpisać trzyletni kontrakt i zabezpieczyć sobie przyszłość, nie jestem takim trenerem. Lubię pracować dla najlepszego klubu na świecie i moja mentalność polega na tym, aby robić to rok po roku - oznajmił Flick na jednej z kwietniowych konferencji prasowych.