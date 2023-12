​Nie zakłamuje rzeczywistości. To może być jego ostatni sezon

Grygolec wie, że to jest ostatnia szansa

20-latek przez całą karierę wygrał tylko osiem ligowych wyścigów, z czego pięć w sezonie 2023. To może dawać nadzieję, że ostatnia próba w 2024 roku będzie skuteczna i zawodnik nie będzie musiał szukać sobie innego zajęcia. - Mam ambitne cele, może nawet zbyt ambitne, by się nimi publicznie chwalić. Uważam, że jestem przygotowany do walki o przedłużenie swojej kariery. Fizycznie jest ok, sprzętowo również. Pozostała tylko najważniejsza rzecz, czyli głowa - powiedział Grygolec w wywiadzie dla oficjalnej strony Orła.

Junior Orła ma inne sportowe pasje

Co zawodnik Orła zrobi w momencie, kiedy jego dalsza kariera stanie pod znakiem zapytania? - Na pewno od razu zacznę przygotowania do startu w triathlonie. I to od razu Iron Man. Pływać potrafię nieźle, biegać też, problem tylko z jazdą na rowerze. To jedno z moich największych marzeń i na pewno prędzej, czy później je spełnię. Biegać też zresztą nie przestanę, może wrócę do rywalizacji w tej dyscyplinie? Nie będę teraz się zastanawiał. Liczy się tylko żużel - podsumował.