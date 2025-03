Motor postawił wszystko na jedną kartę. Sukces zależny od jednego człowieka

Można powiedzieć, że mariaż zawodników Motoru Lublin z tunerem Ryszardem Kowalskim do tej pory działał prawie idealnie. Prawie, bo oczywiście zdarzały się słabsze momenty, jednak mówimy o drużynie, która od trzech lat zdobywa regularnie tytuł Drużynowego Mistrza Polski. W nadchodzącym sezonie niewiele zmieni się w tej materii, bo gwiazdy zespołu nadal stawiają na współpracę z polskim mechanikiem.

Zmarzlik wytrzymał ciśnienie. Rozwodu nie będzie

Zasadniczo to Jack Holder, Wiktor Przyjemski i Mateusz Cierniak nie mieli powodów do tego, aby myśleć o zmianie tunera. Każdy z nich w poprzednich rozgrywkach radził sobie nieźle. Może nieco większe wahania formy przeżywał ten ostatni, ale tutaj dochodzi jeszcze jeden czynnik związany z przejściem z wieku juniora w seniora, co z reguły jest wyzwaniem dla zawodników. Najwięcej zaś o problemach sprzętowych mówiło się w kontekście Bartosza Zmarzlika, który jest przecież twarzą teamu RK Racing.