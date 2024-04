Król nadal na tronie. Idzie po historyczne wyniki

PGE IMME to jeden z najmocniej obsadzonych turniejów w całym sezonie. Przeważnie odbywa się on na początku roku, co powoduje że wielu zawodników nie jest jeszcze w pełni formy. Ale tak czy inaczej można było w Łodzi liczyć na świetne widowisko, bo przecież to tor słynący z walki na dystansie, czego wielokrotnie jesteśmy świadkami choćby podczas meczów ligowych. Nic więc dziwnego, że bilety na zawody wyprzedały się niemal w komplecie, o czym mówił Witold Skrzydlewski.



Emocji jeszcze przed turniejem dodawał fakt, że ostatnio przekonaliśmy się o "ludzkich cechach" Bartosza Zmarzlika. Mistrz świata kapitalnie rozpoczął sezon 2024 i aż do Złotego Kasku miał przegrany raptem jeden bieg (z Maksymem Drabikiem). W Opolu jednak jak na siebie wypadł raczej kiepsko, co kazało przypuszczać, że i w Łodzi będzie go można pokonać. Kto mógł mu napsuć krwi? Z pewnością Jason Doyle, Emil Sajfutdinow czy Artiom Łaguta.



Reklama