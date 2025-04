„Nie zawaham się”

„Tylko na jednej pozycji są słabsi”

Trener Mariusz Staszewski

- Gdybym to wiedział z perspektywy Zielonej Góry to już dawno byłbym w Częstochowie, mówiąc pół żartem, pół serio. Myślę, że ilość zmian jest problemem, jeśli chodzi o sztab. Pewne sprawy są nieugruntowane i mam nadzieję, że Mariusz Staszewski będzie miał okazję popracować tam dłużej, stworzyć własny warsztat przygotowywania toru. To się nie dzieje nigdy z dnia na dzień - wyjaśnia ekspert.

„Niestabilna forma zawodników”

Cztery porażki, jedno zwycięstwo. To bilans sparingów przedsezonowych Włókniarza. Szczególnie wstydliwa była porażka z Abramczyk Polonią Bydgoszcz na własnym torze - Problemem na dzisiaj jest niestabilna forma zawodników. Oprócz Doyla nie widać zawodnika, który by pojechał równo, dobrze i powtarzalnie. Nie jestem przekonany do teorii, że sparingi nic nie znaczą. Znaczą i to bardzo dużo, na każdej płaszczyźnie. Nikt nie jeździ, nie psuje motocykli po to, by przyjechać czwarty. To pewnego rodzaju poligon - twierdzi.