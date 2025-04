Pogrom w meczu Kawy z Kostiuk, koniec po 66 minutach. Wszystko w rękach Chwalińskiej

Reprezentantki Polski świetnie rozpoczęły turniej kwalifikacyjny w Radomiu do finałów BJK Cup. We wczorajszym starciu ze Szwajcarią odniosły komplet zwycięstw. Zaczęło się od wygranej Katarzyny Kawy, która po trzysetowej batalii pokonała Jil Teichmann 5:7, 6:4, 6:2. Później Magda Linette okazała się lepsza od Viktoriji Golubić, triumfując 6:4, 6:3. Na koniec, mając już pewne zwycięstwo w potyczce ze Szwajcarkami, kapitan Dawid Celt desygnował do gry podwójnej Maję Chwalińską i Martynę Kubkę. Duet rówieśniczek pokonał parę Celine Naef/Jil Teichmann 6:3, 4:6, 6:2.

