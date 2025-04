Legia - Chelsea, czyli duma z kibiców i wstyd za drużynę

Przeglądając pomeczowe teksty w mediach natknąłem się na tytuł: "Maresca chwali kibiców Legii". Tak, tutaj nie ma wątpliwości, od dawna fani drużyny z Łazienkowskiej prezentują topowy europejski poziom. To kibicowanie na poziomie nie Ligi Konferencji, a Ligi Mistrzów. Co do tego, że stadion na mecz z Chelsea zapełni się do ostatniego krzesła wiadomo było od dawna, ale mobilizacja i siła dopingu była wyjątkowa.

Reklama