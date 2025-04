Motor Lublin rozpoczyna sezon. Kapitan Falubazu głośno zapowiada

Cała żużlowa Polska czeka z niecierpliwością na inaugurację PGE Ekstraligi. O godz. 18.00 Stelmet Falubaz Zielona Góra podejmie Orlen Oil Motor Lublin. To aktualni mistrzowie Polski są zdecydowanym faworytem starcia. W Zielonej Górze jednak nikt nie zamierza chować głowy w piasek - Myślę, że nas stać na to, żeby postawić się Motorowi na domowym torze - mówi kapitan Falubazu, Przemysław Pawlicki. Drużyna gości testuje nowe ustawienie meczowe, co może być okazją dla zielonogórzan. Czy Falubaz ma szansę sprawić niespodziankę i pokonać faworyzowany Motor?