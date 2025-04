W Hiszpanii wybuchło gigantyczne poruszenie, kiedy gruchnęła wiadomość, że Osasuna postanowiła złożyć skargę na Barcelonę i domaga się walkowera. Argumentowała to tym, iż w spotkaniu wziął udział rzekomo nieuprawniony do tego zawodnik - Inigo Martinez. "Duma Katalonii" wygrała 3:0, ale mimo to musiała drżeć o to, czy La Liga nie odbierze jej punktów. Decyzję Komitetu Dyscyplinarnego RFEF FC Barcelona poznała w piątek.