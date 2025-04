Kompromitacja klubu polskiego milionera. Cała Polska na to patrzyła

Falubaz - Motor. Kibice przecierali oczy ze zdumienia

Motor Lublin był faworytem tego meczu, jednak w środowisku nie brakowało opinii, że Falubaz jest w stanie sprawić niespodziankę i wygrać. Tym bardziej, że część zawodników mistrzów Polski miała w ostatnich tygodniach swoje problemy. To pozwoliło przypuszczać, że inauguracja ligi przyniesie nam niespodziankę. Tyle teorii, bo to co wydarzyło się po godzinie 18:00 z pewnością zaskoczyło wielu.