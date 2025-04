Nagła rezygnacja Linette, a to nie wszystko. Nie skończy się na reprezentacji

W piątek Biało-Czerwone miały zaplanowane starcie z Ukrainą - zapewne decydujące o awansie którejś z tych drużyn. Już przy samym braku Igi Świątek Ukrainki były faworytkami, ale kibice liczyli, że Linette powalczy w starciu pierwszych rakiet z Eliną Switoliną . I duże było zdziwienie, gdy zamiast poznanianki w składzie znalazła się Maja Chwalińska , najwyżej obecnie notowana w singlu z polskich zawodniczek obecnych w Radomiu i zdolnych do gry. Bo Linette zdolna nie była.

Magda Linette musiała wycofać się ze starcia z Eliną Switoliną. I nie zagra też w Rouen, to efekt choroby

Doświadczona tenisistka poinformowała o powodach swojej decyzji w mediach społecznościowych. Napisała m.in. "z powodów zdrowotnych nie jestem dziś w stanie wyjść na kort. Mój stan niestety nie pozwala mi nawet na to, by być obecna podczas meczu i wspierać drużynę z ławki" - napisała.

I nie jest to koniec złych informacji. Poznanianka powiadomiła bowiem, że nie poleci do Francji - tam byłaby jedną z gwiazd turnieju WTA 250 w Rouen. Miała pewne rozstawienie, prawdopodobnie z "trójką", rok temu zagrała o tytuł ze Sloane Stephens. No i taki turniej, grany pod dachem, byłby dla niej przetarciem przed trzema kluczowymi turniejami na mączce: w Madrycie, Rzymie i Paryżu, choć być może jeszcze zdecyduje się na występ w Strasbourgu.