Lewandowski poza czołową piątką. Niewiarygodne, co wymyślili Anglicy

Rok później plebiscyt już się odbył, ale nagroda nie trafiła w ręce Lewandowskiego, choć według wielu znów to właśnie Polak zasłużył na nią najbardziej. Wówczas jednak "Lewy" zajął drugie miejsce, a kolejną Złotą Piłkę w swojej karierze zgarnął Leo Messi . Wydawało się, że tamta porażka może zakończyć marzenia Lewandowskiego o wygraniu tego prestiżowego indywidualnego wyróżnienia. Wraz z przenosinami do FC Barcelona nadzieje Polaka miały prawo odżyć.

Lewandowski daleko w tyle. Trudne zadanie przed Polakiem

Dwa pierwsze sezony w klubie z Katalonii nie dawały jednak "Lewemu" szans na zdobycie tej nagrody. W 2023 roku zajął on 12. miejsce, zaś za sezon 2023/2024 nie znalazł się nawet w czołowej trzydziestce. Wraz z przyjściem Hansiego Flicka do Barcelony "Lewy" miał prawo uwierzyć, że faktycznie może o to wyróżnienie powalczyć. Tak też się dzieje. Polak rozgrywa swój zdecydowanie najlepszy sezon w barwach "Blaugrany" i nie może dziwić, że jest wymieniany w wąskim gronie kandydatów do zwycięstwa.