Ćwierćfinałowy mecz Ligi Mistrzów z PSG do pewnego momentu toczył się po myśli piłkarzy Aston Villa. To oni, dość niespodziewanie, wyszli na prowadzenie w 35. minucie. Nie nacieszyli się nim jednak zbyt długo, bo już chwilę później Desire Doue doprowadził do wyrównania, dzięki czemu zawodnicy obu ekip do szatni schodzili przy remisowym rezultacie. Druga połowa przebiegła już pod dyktando paryskich gospodarzy. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla Francuzów. Reklama

Na Parc des Princes był i polski akcent. 45 minut rozegrał bowiem Matty Cash. Po wszystkim skomentował fakt opuszczenia boiska już po pierwszej połowie. "Szanuję decyzję trenera. Ciągle się uczysz, grając przeciwko najlepszym drużynom świata" - mówił dla CBS Sports. Ciekawostką jest, że rozmowę z piłkarzem prowadziła... jego siostra . Na koniec, gdy kamera wciąż była włączona, skierowała do brata kilka miłych słów. "Przytul mnie, jestem z ciebie dumna" - rzuciła Hannah.

Dziękuję, kocham cię ~ - usłyszała w odpowiedzi.

Okołomeczowego wywiadu, dość niespodziewanie, udzielił również... książę William. Od dawna mówi się, że jest kibicem Aston Villa. Niektórzy mogą się jednak zdziwić, jak wielkim i zaangażowanym. Przy okazji potwierdzają się też raz po raz pojawiające się doniesienia o tym, że następca brytyjskiego tronu ma sporą piłkarską wiedzę.

Gorąco po wystąpieniu księcia Williama przed kamerą. Mówią o jednym

William od lat pojawia się na meczach Aston Villa, ale raczej prywatnie. Choć oczywiście jego obecność zawsze jest odnotowywana, on sam skupia się przede wszystkim na kibicowaniu. Nie wychylał się i nie dawał skusić na medialne wystąpienia. Aż do teraz. Dziennikarzom TNT Sports udało się namówić go na pojawienie się przed kamerą. Książę podkreślał, że tamten wieczór w Paryżu to dla jego ukochanego klubu wyjątkowe wydarzenie. Po raz pierwszy od czterech dekad zagrał bowiem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. To dlatego wziął ze sobą do Francji syna. Chciał, by George był świadkiem ważnego historycznego momentu. Reklama

"Mój syn też tu jest, więc staram się zachowywać wzorowo. Pomyślałem sobie: wiecie co, minęło 43 lata, odkąd coś takiego wydarzyło się w moim pokoleniu jako kibica Villi, i chciałbym, żeby George osobiście przeżył ten wieczór w ważnych europejskich rozgrywkach. Mam nadzieję, że nie miną kolejne 43 lata, zanim przydarzy się następna tego typu okazja, lecz myślę, że te wspomnienia są naprawdę ważne, aby je tworzyć, a przyjazd z nim tu dziś wieczorem jest dla mnie wielkim wydarzeniem" - podkreślał.

Zdobył się też na krótką analizę możliwości PSG. "Myślę, że wszyscy widzieliśmy mecz Liverpoolu i intensywność PSG. W pierwszym meczu byli niesamowici. Wywierali dużą presję, tworzyli bardzo wysoki pressing. (....) Nie mają już w składzie Kyliana [Mbappe], lecz brak supergwiazd może sprawiać, że zespół jest bardziej zgrany" - prognozował.

Elokwentnie wypowiadał się również na temat szkoleniowca Villi, nazywając go "absolutnym dżentelmenem i całkowitym taktykiem", a także o rzutach wolnych Declana Rice'a przeciwko Realowi Madryt, określając je mianem "niewiarygodnych". Reklama

Zapis rozmowy trafił do mediów społecznościowych i ciągle budzi emocje. Zebrał ponad milion wyświetleń, a internauci nie mogą nadziwić się eksperckim komentarzom Williama. "Bardzo imponująca wiedza! Poza tym jest naprawdę miłym facetem", "Wyjątkowo trafne spostrzeżenia", "Powinien być zapraszany do studia co tydzień" - można wyczytać w opiniach kibiców.

Brytyjska prasa podłapała temat i spekuluje, że zatrudnieniem księcia Walii w roli piłkarskiego eksperta zainteresowane są TNT, BBC, Amazon Prime i Sky Sports. "The Mirror" przekonuje, że sam William jest gotów rozważyć taką propozycję, a nawet ją przyjąć, jeśli nie kolidowałaby z jego innymi zajętościami. "Williamowi absolutnie spodobało się to doświadczenie i w stu procentach byłby gotowy zrobić to ponownie. Jest zagorzałym fanem piłki nożnej" - podsumował temat informator.

