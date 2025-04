Hansi Flick nie zgodził się na warunki FC Barcelona. Niemiec postawił weto

W związku z tym po sezonie hiszpański szkoleniowiec jednak finalnie odszedł z drużyny, a "Duma Katalonii" rozpoczęła poszukiwania nowego wodza. Te trwały dość krótko. Szybko okazało się, że idealnym kandydatem do poukładania zespołu jest zwolniony z reprezentacji Niemiec Hansi Flick . Były trener Bayernu Monachium po krótkich rozmowach z klubem zgodził się podjąć misji odbudowy wielkiej Barcelony i związał umową z klubem do końca sezonu 2025/2026.

Flick na dłużej w Barcelonie. Niemiec już zdecydował

Według doniesień RAC1 FC Barcelona wystosowała już ofertę przedłużenia porozumienia dla Flicka. Klub chciałby podpisać dłuższą umowę. Zdaniem dziennikarzy jednak na to nie chce zgodzić się sam szkoleniowiec, który jednak przystał na propozycję kontraktu do końca sezonu 2026/2027 . Helena Condis z radia COPE dodaje zaś, że podwyżka w nowym porozumieniu nie będzie duża.

O sytuację na konferencji prasowej został zapytany sam Flick, który odpowiedział w sposób dość dyplomatyczny. - Cieszę się i doceniam to, co tu jest. Mam niesamowity sztab. Zawodników, którzy bardzo ciężko trenują. Zawsze powtarzam: to jest rodzina. Wszyscy pracownicy klubu są niesamowici. Dają nam wszystko, czego potrzebujemy. Z moją żoną jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mam dużo energii i dużo myśli o tym, co możemy zrobić. Mam drużynę z dużym potencjałem. Nie chcę podpisywać trzyletnich kontraktów - stwierdził stanowczo Niemiec.