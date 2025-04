Szach i mat Wima Fissette'a. Wariant, którego się obawiał. Ależ zaryzykował

Iga Świątek już od piątku przebywa w Stuttgarcie, tam o jej formę dba Maciej Ryszczuk. Daria Abramowicz i Wim Fissette dołączą nieco później, zapewne też w odmiennych nastrojach. Belg dopiął swego, jako kapitan kobiecej reprezentacji kraju mógł się cieszyć w Wilnie z awansu do fazy play-off Billie Jean King Cup. Mimo zaskakującego scenariusza, bo liczył na uniknięcie starcia z silną Francją, a tymczasem doszło do niego w decydującej potyczce. Do starcia z tenisistką, która przerwała serię 37 zwycięstw z rzędu Igi Świątek, posłał 17-letnią debiutantkę.