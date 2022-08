Hit odwołany. Wielki faworyt już czeka w finale

OK Bedmet Kolejarz Opole - Optibet Lokomotiv Daugavpils 49:41 (98:82)

Zdecydowanym faworytem zarówno wczorajszego meczu, jak i całego dwumeczu byli opolanie. OK Bedmet Kolejarz przed sezonem był stawiany w roli faworyta do awansu, później zwyciężył w rundzie zasadniczej, a na dokładkę wygrał w Dyneburgu pierwszy mecz półfinałowy 49:41. Tak naprawdę można więc stwierdzić, że Kolejarz nie tyle był faworytem, co był praktycznie pewny awansu do finału - przynajmniej w ocenie większości.

Początek spotkania pokazał jednak, że o promocję do najważniejszego meczu rozgrywek nie będzie tak łatwo. Łotysze sprawili niespodziankę i bardzo dobrze weszli w ten mecz. Dzięki zwycięstwu w wyścigu młodzieżowców w stosunku 5:1, po pierwszej serii to goście prowadzili w półfinałowym rewanżu.

Taki stan rzeczy utrzymywał się do wyścigu szóstego. Wówczas Jacob Thorssell i Esben Hjerrild doprowadzili do remisu. Z chwilowymi odstępstwami taki wynik utrzymywał się aż do dziesiątego biegu, po którym w programach kibice zapisali rezultat 30:30. W ostatniej serii miejscowi zdołali jednak odskoczyć na sześciopunktowe prowadzenie i jeszcze przed biegami nominowanymi przekroczyli barierę 40 punktów, co zagwarantowało im awans do finału 2. Ligi Żużlowej.