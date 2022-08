Gwiazdozbiór o krok od kompromitacji roku

Torunianie wygrali u siebie zaledwie 46:44 i gdyby nie przepis o lucky loserze, mogliby bardzo drżeć o awans do półfinału. W obecnej sytuacji jednak mają na to spore szanse, bo będą z pewnością mieć lepszy bilans niż Unia Leszno (która zapewne przegra z Motorem) i mogą śmiało liczyć na korzystniejszy niż ten Betard Sparty Wrocław. Mistrzowie Polski przegrali z Włókniarzem u siebie, więc trudno oczekiwać, by coś zdziałali na wyjeździe.

Apator nie był w stanie wykorzystać osłabienia Stali nawet mimo posiadania czterech uczestników GP. Jack Holder, Paweł Przedpełski, Robert Lambert i Patryk Dudek powinni dawać gwarancję sukcesu sportowego, a tymczasem liczyć można tylko na Lamberta i Dudka. Przedpełski ma mieszane występy, a to co wyprawia Holder nie mieści się w głowie. Jego dni w Toruniu są policzone, podobnie zresztą rok temu było ze starszym bratem Jacka.

Szybka kontra. Mistrz Polski skończy sezon bez medalu? WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Stal czeka na powroty

Niemal pewne jest to, że na mecz rewanżowy wróci Oskar Paluch, rewelacyjny 16-latek, którym zachwyca się cała żużlowa Polska. W Gorzowie wierzą, że i Martin Vaculik będzie już zdolny do jazdy. Szanse na jego występ są bardzo duże. Apator może się bać i kto wie, czy to właśnie punkty tej dwójki nie będą kluczowe dla wyniku spotkania. Nie będzie za to na pewno Andersa Thomsena, który ma złamaną nogę.