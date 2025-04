Fatalna passa Górnika Zabrze wciąż trwa. Z Widzewem też się nie udało

Bezbramkowy remis w Zabrzu. Kibice rozczarowani

Z tym opisem zgadzały się wydarzenia, które oglądaliśmy na murawie stadionu w Zabrzu w pierwszej połowie. Statystyki są bezlitosne dla piłkarzy obu ekip. W pierwszej części meczu obejrzeliśmy bowiem łącznie ledwie trzy strzały celne, które wygenerowały współczynnik oczekiwanego gola na poziomie 0,5 dla obu ekip. To oczywiście doprowadziło do bezbramkowego remisu do przerwy.