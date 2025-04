Na ten wynik czekała Świątek. Bolesna porażka gwiazdy w Madrycie, rosną szanse Polki

To nie Coco Gauff, zaś Jessica Pegula przed rozpoczęciem rywalizacji w WTA Madryt deptała po piętach Idze Świątek w rankingu WTA. Amerykanka wyprzedziła młodszą rodaczkę, która wpadła w wyraźny kryzys i miała dobrą perspektywę na to, by wykorzystać także problemy reprezentantki Polski, aby w najbliższych tygodniach i ją przeskoczyć.