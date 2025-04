Skandal w polskiej lidze. Trzech sędziów i 11 zawodników. Obrazek krąży w sieci

Koniec fantastycznej passy Górnika. Batalia o Ekstraklasę trwa już trzeci sezon

"Przecież to jest jawna kompromitacja klubu. Drużyna piłkarsko walczy o baraże, a nie dostaje za to wynagrodzenia. Doszliśmy do takiego momentu, że wstyd mi jest teraz trochę czegoś wymagać w kontekście wyników" - to z kolei treść wpisu zamieszczonego na platformie X przez serwis Górnik News.