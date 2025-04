Potężna sensacja na ścieżce Sabalenki. Światowa szóstka ugrała trzy gemy

Rok temu w Madrycie Maria Sakkari występowała jako szósta zawodniczka rankingu WTA. Dziś jest 82., dopadł ją potężny kryzys. Być może właśnie widzimy oznaki przezwyciężania tych problemów ostatniej zawodniczki, które we French Open była w stanie pokonać Igę Świątek. Greczynka w Madrycie wygrała już trzy spotkania, ale ten niedzielny triumf ma największą jakość. Rozbiła bowiem w 79 minut Jasmine Paolini 6:2, 6:1. A to połowa drabinki, w której faworytką do gry w finale jest Aryna Sabalenka.