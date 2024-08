Gwiazdor płakał na oczach całej Polski. Straci fortunę

- Potrzebujemy bonusa, aby awansować do play-offów, ku***! - krzyczał Leon Madsen do kolegów na odprawie podczas meczu w Grudziądzu (30:60). Meczu, w którym Krono-Plast Włókniarz Częstochowa zaprzepaścił szanse na przedłużenie sobie sezonu. Dla zawodników to spory cios, zwłaszcza dla Duńczyka. Nie od dziś wiadomo, że Madsen w klubie spod Jasnej Góry zarabia wielkie pieniądze. Tak szybka porażka kosztować go będzie przynajmniej około 300 tysięcy złotych.