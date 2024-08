W co gra mistrz świata? Zadziwiająca cisza, te dni będą decydujące

Smektała wystąpił w dziesięciu meczach Unii i w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi zajmuje odległe 41. miejsce . Wyżej jest nawet krytykowany z każdej strony Paweł Przedpełski, czyli żużlowiec KS Apatora Toruń. Sztab szkoleniowy stracił cierpliwość do wychowanka leszczyńskiego klubu po powrocie do składu wszystkich borykających się z kontuzjami zawodników. Dalsze losy mistrza świata juniorów z 2018 roku są pod znakiem zapytania. Raczej pewne jest, że zabraknie go w PGE Ekstralidze .

Żużel. Transfery. Bartosz Smektała opuści PGE Ekstraligę?

W tej chwili Smektała ma niewielkie szanse na pozostanie w zdegradowanej Fogo Unii Leszno. Już w poniedziałek władze klubu rozpoczęły budowę składu na 2025 rok od Janusza Kołodzieja, Grzegorza Zengota i Nazara Parnickiego (U24). Prezes Piotr Rusiecki w Magazynie PGE Ekstraligi w Eleven Sports zdradził, że jest po rozmowie z zawodnikami, m.in. ze Smektałą. Z naszych informacji jednak wynika, że klub definitywnie odpuścił temat wychowanka i aktualnie skupia się na zatrzymaniu Bena Cooka.



Kilku zawodników balansuje pomiędzy PGE Ekstraligą a Metalkas 2. Ekstraligą. Już w tym tygodniu na giełdzie transferowej powinno się więcej tematów wyjaśnić, choć wszystko będzie jasne dopiero w ostatnim tygodniu września, po finale Metalkas 2. Ekstraligi. Większość ośrodków czeka i zastanawia się, kto może być do wzięcia, a kto nie. Wracając do Smektały, to ten zawodnik na zapleczu elity spokojnie znajdzie sobie pracę. Po tylu latach w najwyższej klasie rozgrywkowej jest zawodnikiem niezwykle doświadczonym, a to poziom niżej powinno procentować. Śmiało można powiedzieć, że ma papiery na bycie jedną z największych gwiazd tej ligi.