Wydadzą majątek na młodzieżowca. Jeszcze niedawno byli o krok od katastrofy

Zielonogórzanie w ostatniej kolejce pokonali KS Apator Toruń (46:44), pieczętując spadek Fogo Unii Leszno i brak fazy play-off w Częstochowie. To oznacza, że ekipę Piotra Protasiewicza zobaczymy jeszcze w ćwierćfinale PGE Ekstraligi, gdzie zmierzy się z Orlen Oil Motorem Lublin. Zespół przygotowuje się do tych trudnych spotkań, jednak w klubowych gabinetach trwają przygotowania do następnego sezonu. A w podstawowym składzie dojdzie do aż trzech zmian. Reklama

W co gra mistrz świata? Zadziwiająca cisza, te dni będą decydujące



Tai Woffinden i Damian Ratajczak, to nowi zawodnicy Falubazu na sezon 2025. Junior zostanie wypożyczony na rok z Fogo Unii Leszno. Zastąpi w formacji młodzieżowej Krzysztofa Sadurskiego, który swój pierwszy seniorski sezon spędzi na torach Metalkas 2. Ekstraligi. Ma kilka propozycji, lecz najwięcej spekuluje się o powrocie zawodnika do Cellfast Wilków Krosno. Brytyjczyk z kolei jest następcą Przemysława Pawlickiego.



Reklama Yoshihito Nishioka - Miomir Kecmanovic. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Transfery. Jan Kvech odejdzie z Falubazu Zielona Góra

Dłużej zawodnikiem Falubazu nie będzie Jan Kvech (w miejsce Czecha wystawiany będzie Michał Curzytek, młody Polak tym razem będzie spokojny o skład). Czech ma na stole propozycję z KS Apatora Toruń, rozważa go również ZOOLeszcz GKM Grudziądz, jeśli klubowi uda się dopiąć transfer Kacpra Woryny (Woryna i Tarasienko byliby krajowymi zawodnikami). Wydaje się, że stałemu uczestnikowi cyklu Grand Prix najbliżej jest jednak do Torunia. W drużynie Piotra Barona jest vacat na pozycji U24, bo do Krono-Plast Włókniarza Częstochowa przenosi się Wiktor Lampart. O tym ruchu pisaliśmy TUTAJ.



Skład zielonogórzan na sezon 2025 będzie mocniejszy niż w tym roku. Czy jednak będą w stanie powalczyć o coś więcej? Wiele zależeć będzie od postawy Taia Woffindena, od tego, czy były mistrz świata się odbuduje.



Skład NovyHotel Falubazu Zielona Góra na sezon 2025:

1. Jarosław Hampel

2. Rasmus Jensen

3. Tai Woffinden

4. Michał Curzytek (U24)

5. Piotr Pawlicki

6. Damian Ratajczak

7. Oskar Hurysz

Reklama

Damian Ratajczak w zawodach indywidualnych. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Tai Woffinden przed Grand Prix Niemiec / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński