Fatum wisi nad Polakami. Muszą przerwać fatalną serię

Litwini mają bardzo doświadczonego trenera oraz silny, wysoki zespół. To drużyna groźna przy stałych fragmentach gry, umiejąca wychodzić do kontrataków. Musimy być na to uczuleni. Najważniejsze jest, żebyśmy wykorzystali doświadczenie z ubiegłorocznych meczów Ligi Narodów i umieli przełożyć dobre fragmenty z tamtych spotkań na pełne mecze. Chcemy utrzymywać się przy piłce, szybko ją odzyskiwać i zdobywać bramki. To w piątkowym meczu będzie dla mnie najważniejsze

~ podkreśla Probierz.