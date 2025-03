Hamilton minimalnie lepszy od Verstappena, niezwykła rywalizacja. Decydowało 0,018 s

Za nami wielka inauguracja sezonu 2025 w Formule 1 - podczas Grand Prix Australii górą okazał się Lando Norris, który wyprzedził na podium Maxa Verstappena oraz George'a Russela. Teraz rywalizacja przenosi się do Chin, na Shanghai International Circuit, a właściwy wyścig poprzedzi - pierwszy raz w bieżącej kampanii - sprint. W kwalifikacjach do niego najlepszy okazał się Lewis Hamilton i to on będzie startować z pole position podczas swoistego przetarcia przed główną rywalizacją w Azji. Brytyjczyk wyprzedził w SQ3 Maxa Verstappena o 0,018 s.