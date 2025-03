Eliminacje mistrzostw świata 2026: Polska - Litwa. Kiedy i o której godzinie mecz?

Poprzedni - 2024 rok nie był udany dla reprezentacji Polski . "Biało-Czerwoni" nie wygrali ani jednego meczu na Euro w Niemczech i tym samym nie wyszli z grupy. Polacy spadli także do dywizji B Ligi Narodów.

W kwalifikacjach do MŚ Polska trafiła do pięciozespołowej grupy G, w której znalazły się także: Litwa, Malta, Finlandia oraz Hiszpania lub Holandia (będzie to przegrana drużyna z marcowych spotkań 1/4 Ligi Narodów). Bezpośredni awans na mistrzostwa uzyskają zwycięzcy grup, z kolei ekipy z drugich miejsc zagrają w marcu 2026 r. w barażach o awans na mundial.