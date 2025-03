Probierz przekazał smutną wiadomość, w mediach poruszenie. Reprezentant Polski wyśmiany

Ponad cztery miesiące przyszło kibicom czekać na kolejne spotkanie reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni w listopadzie ulegli 1:2 na PGE Narodowym Szkocji, a w piątek rozpoczną rywalizację w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Michał Probierz na konferencji prasowej przekazał niestety smutną wiadomość. Jeden z filarów kadry jest niedostępny, na co burzliwie zareagował Wojciech Kowalczyk. Dość powiedzieć, że wyśmiał on reprezentanta Polski.