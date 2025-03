Efektowny awans Aleksandry Król-Walas do półfinału, a później dramat

Polka znakomicie poradziła sobie w eliminacjach, gdzie uzyskała szósty czas, co było dobrym prognostykiem przed dalszą częścią rywalizacji. W kwalifikacjach przepadła za to jedna z największych faworytek, czyli wiceliderka Pucharu Świata Niemka Ramona Theresia Hofmeister, co należało uznać za gigantyczną sensację. W 1/8 finału rywalką Aleksandry Król-Walas była Chinka Xinhui Bai. Nasza najlepsza snowboardzistka wygrała bez problemów, bowiem jej przeciwniczka przewróciła się w połowie trasy i od tej chwili do mety jechała już sama.