Życiowy sukces polskiego weterana, a już rozstał się ze sportem. Walka o igrzyska trwa

Andrzej Gąsienica-Daniel na podium Pucharu Europy

Na co dzień głównym zajęciem Gąsienicy-Daniela jest zupełnie co innego niż snowboard. Prowadzi on bowiem rodzinny biznes. Jest hotelarzem. W Zakopanem prowadzi Hotel Helan Family and SPA, który jest zlokalizowany na Pardałówce.