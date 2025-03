Polska po 12 latach wraca na igrzyska. Aleksandra Mirosław największą gwiazdą kadry

Nowe rozdanie w polskim sporcie. "Armia Mistrzów" wraca na igrzyska

Wojsko Polskie daje sportowcom poczucie bezpieczeństwa

- Żołnierze-sportowcy mają ujęte w swoich kalendarzach startów te zawody. Wojskowe igrzyska sportowe są główną imprezą w sporcie wojskowym. Wszyscy nasi żołnierze wiedzą zatem, że jeśli tylko zdrowie im pozwoli, to stawiają się do udziału w niej. Mamy mocną ekipę z potencjałem na medale . Myślę, że każdy z naszych żołnierzy chce wystąpić w tych zawodach, bo oprócz kolejnego wyzwania sportowego, to start w zawodach wojskowych jest powodem do podwójnej dumy. Sama też startowałam w igrzyskach wojskowych i nigdy nie było dylematu, czy w nich wystąpić, czy nie. To są dla nas kolejne wyzwania, które chętnie podejmujemy - powiedziała Piekarska-Twardochel.

- Prowadzenie dwutorowej kariery sportowej to jest doskonała opcja. Sama wiem to z doświadczenia. Jest to niesamowity spokój głowy, bo możemy realizować nasze plany startowe oraz założenia treningowe. Oczywiście wszyscy jesteśmy też gotowi do realizacji zadań, jakie stawia przed nami Wojsko Polskie. To nie jest zatem tylko sport. To jest wojsko i sport. Te dwie dziedziny wzajemnie uzupełniają się w tym wypadku. Nie trzeba się też martwić o to, co po karierze sportowej, bo w CWZS mamy możliwość, kontynuować służbę w szeregach Wojska Polskiego. Sama jestem tego przykładem. Przez 13 lat byłam żołnierzem-sportowcem, a teraz dalej służę w CWZS. Oczywiście to też nie jest tak, że dla wszystkich znajdziemy miejsce w Zespole, ale zawsze pomagamy w znalezieniu stanowiska w innych jednostkach wojskowych na terenie całej Polski - zaznaczyła Piekarska-Twardochel.