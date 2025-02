To nasze największe nadzieje na medale zimowych igrzysk. Polki piszą historię

Andżelika Wójcik błysnęła już przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie. Na dwa miesiące przed imprezą w Chinach rozbudziła nasze nadzieje na medal, wygrywając bieg na 500 metrów w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Salt Lake City.

Ustanowiła przy tym kosmiczny rekord Polski - 36,775 sek. - który po trzech latach od tego wyczynu jest szóstym wynikiem w historii panczenów.



Andżelika Wójcik już w Pekinie była naszą kandydatką do medalu

Wójcik w Salt Lake City została drugą Polką w historii, która wygrała zawody PŚ. Wcześniej dokonała tego tylko Erwina Ryś-Ferens. W marcu 1988 r. wygrała ona w Heerenveen rywalizację na 3000 m. W tym sezonie do tych dwóch zawodniczek dołączyła Kaja Ziomek-Nogal, która wygrała zawody PŚ na 500 m. Ona też będzie zaliczała się w Mediolanie do grona kandydatek do medalu.

Przez lata Wójcik, wychowanka MKS Cuprum Lubin, trenowała w zakopiańskiej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Błąkała się po różnych dystansach. Przed ośmioma laty, kiedy rozpoczęła się współpraca z trenerem Tuomasem Nieminenem, znalazła się w grupie sprinterów.



W Pekinie nie zanotowała jednak sukcesu. Wójcik była 11. na 500 m. Na dwukrotnie dłuższym dystansie była 20. Razem z koleżankami była też ósma w rywalizacji drużynowej.

Po latach zdradziła, że zmagała się z problemami

Po latach przyznała się w rozmowie z Interia Sport, że właśnie przed igrzyskami w Pekinie zaczęły się u niej poważne problemy ze zdrowiem. Te trwają do dzisiaj, ale nasza panczenistka nauczyła się sobie z nimi radzić i dziś wspięła się na jeszcze wyższy poziom niż przed trzema laty. Reklama

Tak naprawdę jeszcze przed igrzyskami w Pekinie pojawiły się u mnie problemy z jelitami. I one ciągną się do dziś. Po gruntownej konsultacji z dietetykami i lekarzami doszliśmy do wniosku, że to był efekt motyla. Nie ukrywam, że jest trudno. Jelita dość mocno drażnią moje samopoczucie. To jest, jak kula u nogi. Nie mogę po prostu odfrunąć, jak motyl i czuć się w pełni sobą, kiedy odczuwam taki dyskomfort. Takie podstawowe rzeczy, jak choćby jedzenie, nie cieszą mnie ~ zdradziła w rozmowie z Interia Sport.

Zawodniczka cierpi na przerost bakterii jelita cienkiego (SIBO) i przerost metanogenów jelita grubego (IMO).

Wielka forma naszej panczenistki. Jest jak Zbigniew Bródka

Pomimo problemów Wójcik od początku tego sezonu błyszczy. Kilka dni temu po tym, jak zajęła trzecie miejsce w zawodach PŚ w Milwaukee, została pierwszą polską liderką Pucharu Świata w historii. 28-latka przewodzi klasyfikacji na 500 metrów.

Wójcik stawała na podium w tym sezonie w każdy weekend Pucharu Świata. W sumie cztery razy była w trójce na 500 m, ale ani razu nie wygrała zawodów. W sumie w karierze stawała na podium PŚ indywidualnie sześć razy.

Co ciekawe, przed sezonem Wójcik odłączyła się od grupy sprinterów, którą prowadzi Artur Waś. Zawodniczka trenuje obecnie pod okiem trenera głównego kadry Rolanda Cieślaka.

- Trudno jest nie zaliczać Andżeliki do grona kandydatek do medalu w przyszłorocznych igrzyskach. Już przed czterema laty mieliśmy nadzieję na wysokie miejsca tej zawodniczki. Wtedy wygrywała przecież Puchar Świata. Teraz jest liderką Pucharu Świata i ma szansę wygrać cały cykl. Pamiętamy zatem 2013 rok, kiedy w całym cyklu Pucharu Świata na 1500 metrów triumfował Zbyszek Bródka, a rok później został mistrzem olimpijskim. Na pewno dużo trudniej jest wygrać cały Puchar Świata niż jeden zawody. To, że Andżelika jest liderką, tylko świadczy o tym, że ona jeździ już powtarzalnie na bardzo wysokim poziomie. Problemy w ostatnim czasie - choćby zdrowotne - jej nie oszczędzały, ale miejmy nadzieje, że to już za nią i teraz ze spokojem będzie mogła realizować przygotowania i startować na najwyższym poziomie - powiedział w rozmowie z Interia Sport Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, a także szef polskiej misji olimpijskiej na najbliższe igrzyska. Reklama

On w gronie kandydatów do medali widzi też Kaję Ziomek-Nogal, która znakomicie wróciła do sportu po przerwie macierzyńskiej, oraz naszych znakomitych sprinterów Damiana Żurka, Marka Kanię i Piotra Michalskiego.



Aleksandra Król-Walas zaskakuje. W igrzyskach będzie walczyła o medal

Przerwa macierzyńska posłużyła też Aleksandrze Król-Walas. Ona przez moment była liderką Pucharu Świata w snowboardowym slalomie gigancie równoległym. W tym sezonie pięciokrotnie stała na podium Pucharu Świata, wygrywając zawody w Scoul. W całej swojej karierze była w trójce PŚ dziewięć razy. W tym sezonie stanęła zatem na podium więcej razy niż przez wiele lat rywalizacji.

Przed dwoma laty Król-Walas wywalczyła też brązowy medal mistrzostw świata, pisząc historię polskiego snowboardu. To wszystko pozwala widzieć w niej kandydatkę do medalu przyszłorocznych igrzysk.

Oczywiście nie można zapominać o Oskarze Kwiatkowskim, który dwa lata temu został mistrzem świata w snowboardowym slalomie gigancie równoległym i walczył też o Puchar Świata w tej konkurencji.



Medalowe aspiracje będzie miała też z pewnością nasza kadra w short-tracku. Może przebudzą się też nasi skoczkowie narciarscy, bo w ciągu roku wiele się może zmienić. Reklama

Andżelika Wójcik / Rafał Oleksiewicz / materiały prasowe

Aleksandra Król-Walas (zdj. archiwalne) / Pawel Relikowski/Polska Press/East News / East News

Damian Żurek / Rafał Oleksiewicz / materiały prasowe

Oskar Kwiatkowski / PZN / materiały prasowe