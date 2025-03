Niesamowita historia. 22-letni Rosjanin zdobył dla Polski srebrny medal mistrzostw świata

Władimir Semirunni to wielki talent. W przeszłości był medalistą mistrzostw świata juniorów, ale wówczas startował w barwach Rosji.

Kiedy tylko jego kraj zaatakował Ukrainę, ten od razu postanowił opuścić Rosję. Na swoją bazę wybrał Polskę, bo chciał trenować pod okiem Pawła Abratkiewicza , ówczesnego trenera naszej kadry, którego znał przez to, że tomaszowianin wiele lat pracował w Rosji.

Drugi medal Władimira Semirunniego dla Polski w mistrzostwach świata

Semirunni trafił zatem do Tomaszowa Mazowieckiego i miejscowej Pilicy. Od początku było wiadomo, że to zawodnik, który może dać naszej kadrze wiele. W tym sezonie to udowodnił.