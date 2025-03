To właśnie "łyżwa" i bieg na 10 km jest jego specjalnością, co udowodnił w Oslo-Holmenkollen .

Piotr Żyła jest niezadowolony ze swojej formy w tym sezonie. “Cały czas wierzę w to, że się obudzę”. WIDEO / Tomasz Kalemba / Interia.tv

Świetny bieg Dominika Burego. Polak w czołówce zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich

W sobotę na tych legendarnych trasach Bury zajął 23. miejsce w biegu na 20 km "klasykiem". To był sygnał, że w niedzielę może powalczyć o naprawdę dobry wynik na 10 km.

I rzeczywiście to potwierdził. Nasz biegacz rozpoczął rywalizację spokojnie. Po 2,6 km był 15., a na półmetku zajmował 25. miejsce, ale z niewielkimi stratami do czołówki. Druga piątka była już znakomita w wykonaniu Burego. Ostatecznie zajął on 11. miejsce.