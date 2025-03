Zostawił Rosję, gdy wybuchła wojna. Teraz wywalczył sensacyjny medal dla Polski

Niesamowite przyspieszenie Władimira Semirunniego. Tym zaskoczył rywali

Na cztery okrążenia przed metą, Semirunni nagle przyspieszył. Oderwał się od Włocha i zaczął jechać iście szalonym tempem. On to zrobił w momencie, w którym inni zawodnicy zaczynają słabnąć. Podobno taki wariant stosował na treningach, przygotowując taktykę na mistrzostwa świata. I to w Hamar, czyli słynnej "Łodzi Wikingów", mu wyszło.