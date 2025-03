Zaraz na loty, a tu szok w innej części Norwegii. Powiało grozą, padł rekord

"Te obrazki nie przystoją tak dużej imprezie w skokach narciarskich. Wygląda na to, że jesteśmy świadkami upadku Raw Air. Jeśli do tego dodamy jeszcze fakt, że tuż przed nim i już w jego trakcie wycofywano kolejnych norweskich skoczków w związku z oskarżeniami o doping technologiczny, mamy pełen obraz " - pisał zaniepokojony Tomasz Kalemba na łamach Interia Sport .

Obecnie podopieczni Thomasa Thurnbichlera i ich rywale znajdują się w Vikersund na największym mamucie globu. Do Oslo zawitali za to kombinatorzy norwescy, którzy dają kibicom liczne powody do radości. Co prawda na trybunach nie ma zbyt wielu obserwatorów, ale nie zniechęca to zawodników do oddawania dalekich prób. Świadkami prawdziwego szaleństwa byliśmy w niedzielne przedpołudnie.