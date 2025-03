Przepiękny gol Lewandowskiego. Hiszpanie i tak znaleźli "ale". Wytknęli mu jedno

Gdy Wojciech Szczęsny przychodził do FC Barcelona jasne wydawało się, że "Duma Katalonii" może stać się poniekąd polska. Niepodważalną pozycję w zespole Hansiego Flicka ma bowiem Robert Lewandowski , który jest oczywiście pierwszym wyborem na pozycji napastnika "Dumy Katalonii" właściwie niezależnie od formy.

Na to aż Szczęsny wywalczy sobie miejsce w hierarchii Niemca musieliśmy trochę poczekać. Były bramkarz reprezentacji Polski zdołał przebić się do pierwszego składu "Blaugrany" w połowie stycznia i od tego momentu już z jedenastki nie wypadł nawet na mecz Pucharu Króla.

Lewandowski jednym z najlepszych. Szczęsny bezrobotny

Obaj Polacy znaleźli się więc w wyjściowym zestawieniu, które na murawę w Madrycie posłał Hansi Flick w rywalizacji z Atletico Madryt. "Dumie Katalonii" ten mecz się wybitnie nie układał. W 70. minucie gospodarze prowadzili 2:0, a mecz zakończył się wynikiem 2:4. Swój udział w tym ma Robert Lewandowski. Polak strzelił gola kontaktowego. Dla Szczęsnego był to dość spokojny wieczór, mimo że stracił dwa gole.

Dziennikarze katalońskiego "Sportu" bramkarzowi FC Barcelona wystawili notę sześć - najniższą w zespole, choć to raczej efekt braku okazji do interwencji, niż ich jakości. "Bramkarz stracił dwie bramki, przy których nie mógł nic zrobić, ponieważ były to dwa strzały z bardzo bliskiej odległości. Był uważny, gdy trzeba było opuścić pole karne w niebezpiecznej akcji, gdy wynik nadal wynosił 0-0" - czytamy w uzasadnieniu.