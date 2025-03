Kiwior wróci do Italii? Włoski gigant zerka w kierunku polskiego stopera

Fani talentu Jakuba Kiwiora z pewnością nie są zadowoleni z obecnej sytuacji klubowej polskiego stopera. Nieco ponad 1000 minut, spędzonych na boisku to z pewnością nie jest wynik, którego oczekuje się od ostoi defensywy reprezentacji Polski. Niestety szans na zmianę takiego stanu rzeczy póki co nie widać, bowiem 25-letni Polak wciąż przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z Williamem Salibą oraz Gabrielem , którzy regularnie bronią dostępu do pola karnego Arsenalu .

W obecnym sezonie Premier League Kiwior wystąpił w składzie wicemistrza Anglii zaledwie 8 razy, co na tle 29 rozegranych dotychczas kolejek jest dramatycznie niskim wynikiem. Jak niełatwo zauważyć Mikel Arteta, który prowadzi ekipę z Londynu od 2019 roku, nie jest zbytnio zainteresowany usługami polskiego obrońcy. W ostatnim czasie Kiwior zagrał co prawda spotkanie w ramach tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, lecz nie była to decyzja, odzwierciedlająca zaufanie do Polaka. Zremisowany mecz z PSV Eindhoven był bowiem starciem z kategorii "bezpiecznych", ze względu na imponującą wygraną 7:1 w pierwszym spotkaniu tych drużyn.