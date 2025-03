Jesienią Lech rozbił pry Bułgarskiej Jagiellonię aż 5:0 , ale tamten wynik był raczej wypadkiem przy pracy mistrza Polski niż potwierdzeniem świetnej formy drużyny z Poznania. A nie ma co ukrywać, "Kolejorz" nie ma na głowie teraz występów w europejskich pucharach, gdy zaś dwa lata temu w nich występował - także na etapie ćwierćfinału Ligi Konferencji - w lidze głównie zawodził.

Jagiellonia takich problemów nie ma, liczy się w walce o obronę tytułu, trener Adrian Siemieniec stworzył znakomitą drużynę. Była jednak wątpliwość, czy trzy dni po wyczerpującym meczu w Belgii jego zespół będzie miał wystarczająco dużo sił, by oprzeć się nawałnicy dotychczasowego lidera.

Nie było bowiem wątpliwości, że Lech na początku ruszy. By dość szybko ustawić sobie spotkanie, a później je kontrolować.

Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok - Lech Poznań, mecz mistrza z liderem. Wielkie emocje już na samym początku

Lech rzeczywiście zaczął bardzo ofensywnie, chciał ułatwić sobie zadanie. Już w 3. minucie Sławomir Abramowicz musiał zmierzyć się z dobrym, mocnym uderzeniem Radosława Murawskiego , zdołał zbić piłkę. A kilka minut później nic już nie mógł zrobić, gdy goście wykorzystali niecodzienną sytuację po swoim rzucie wolnym. Bartosz Salamon próbował bowiem uderzać z ostrego kąta, a wyszła mu z tego idealna asysta do Aliego Gholizadeha. Reprezentant Iranu tylko dostawił nogę przed pustą bramką.

Lech miał więc to, po co przyjechał na Podlasie, był w tym momencie wirtualnym liderem Ekstraklasy. Przeważał jeszcze przez kwadrans, groźnie uderzał na bramkę Abramowicza Afonso Sousa, a później sprawy w swoje ręce wzięli gospodarze. Opanowali sytuację, zaczęli wyprowadzać oraz groźniejsze akcje, głównie lewą stroną. I to w końcu dało efekt.