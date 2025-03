Żyła szaleje w Finlandii. Kolejny sukces Polaka, po przerwie nikt nie miał z nim szans

Piotr Żyła z przytupem powrócił do skakania po nieudanych mistrzostwach świata w Trondheim. Doświadczony zawodnik w tym tygodniu rywalizuje w Pucharze Kontynentalnym i to z naprawdę dobrym skutkiem. Wczoraj w Lahti zajął piątą pozycję. Dziś poszedł o krok dalej, do końca walcząc o zwycięstwo. W drugiej serii nikt nie skoczył dalej od niego.