Dramatyczna sytuacja w Vikersund. Fatalne wieści, konkurs odwołany

Od początku serii próbnej widać było, że na skoczni w Vikersund pojawią się problemy. Mocny wiatr uniemożliwiał zawodniczkom start i przy każdym skoku trzeba było uzbroić się w cierpliwość. Dochodziło nawet do sytuacji, w których mimo zielonego światła od organizatorów, trenerzy decydowali o wycofaniu swoich zawodniczek z belki. Ostatecznie seria próbna została przerwana na pięć skoków przed końcem.

Puchar Świata w Vikersund. Konkurs kobiet odwołany

Drugi konkurs kobiet został jednak odwołany przez wzgląd na warunki atmosferyczne. Już wcześniej prognozy zapowiadały, że zawodniczki będą musiały walczyć z wiatrem mocniejszym niż dzień wcześniej. Niektórzy trenerzy decydowali się na to, by nie podejmować ryzyka kosztem zawodniczek. Norweżka Anna Odine Stroem, siedząc na belce, zobaczyła zielona światło od organizatorów, a mimo tego, z woli trenera, zeszła z belki. Warunki były według szkoleniowca zbyt ryzykowne. Ostatecznie zdecydowano się o całkowitym odwołaniu zmagań.

Puchar Świata w Vikersund. Skoczków czeka to samo?

"Niedzielny konkurs kobiet w Vikersund całkowicie odwołany. Katastrofa. Raw Air kobiet 2025 składał się z trzech serii" - pisał na portalu X Dominik Fornela, który uważnie śledził to, co działo się w Vikersund. Raw Air miał stać się turniejem dorównującym prestiżem Turniejowi Czterech Skoczni, jak na razie wydaje się jednak, że do tego wciąż mu daleko.