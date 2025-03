Problemy Probierza, kluczowy zawodnik wypada z kadry tuż przed zgrupowaniem

Zalewski nie przyjedzie na zgrupowanie. Probierz sięgnął po innego gracza

W konsekwencji sprzeciwu Interu Michał Probierz został zmuszony do znalezienia zawodnika, który zastąpi 23-letniego pomocnika. Jak podaje Przegląd Sportowy Onet, wybór padł na Dominika Marczuka, który na co dzień reprezentuje barwy amerykańskiego Realu Salt Lake. Warto wspomnieć, że w nocy z soboty na niedzielę zespół Marczuka pokonał w ligowym starciu drużynę Houston Dynamo wynikiem 2:1. Polski pomocnik miał swój wkład w to zwycięstwo, bowiem asystował on przy drugiej bramce dla zespołu z Salt Lake City. Marczuka zadebiutował także w reprezentacji Polki, a to przy okazji przegranego 1:5 meczu z Portugalią. Dla niego mecz ten, mimo dotkliwej porażki, może mieć pewne miłe skojarzenia, bowiem to właśnie on był strzelcem jedynej bramki, która zapisana została tego dnia na konto "Biało-czerwonych".