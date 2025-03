Niesamowita historia Natalii Maliszewskiej. Odczarowała Pekin, jest medal mistrzostw świata

Mistrzostwa świata w Pekinie okazują się znakomitą imprezą w wykonaniu Polek i Polaków. Po srebrze i brązie naszych sztafet zdobyliśmy kolejny medal. Tym razem jest to brąz Natalii Maliszewskiej zdobyty po niesamowitym wyścigu w finale na 500 metrów. To niesamowita historia polskiej zawodniczki, która w 2022 roku w tym samym mieście zaliczyła bardzo nieudane igrzyska olimpijskie. Dziś to właśnie tu świętuje swój ogromny sukces.