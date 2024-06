Alexander Zverev w niedzielę stanie przed szansą na największy sukces w karierze. Niemiecki tenisista zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Carlosem Alcarazem. Młody Hiszpan zasmakował już zwycięstwa w turnieju Wielkiego Szlema, w przeciwieństwie do swojego bardziej doświadczonego rywala. Zverev najdalej w Paryżu dotarł do półfinału. W 2020 roku miał szansę na triumf w US Open, ale w finale lepszy okazał się Dominic Thiem.

